Art sacré : avons-nous assez appris à regarder Jean Touret ?

Un nouvel ouvrage consacré à Jean Touret vient de paraître. Publié par les éditions AAM, il se distingue par une remarquable qualité d’illustration et de mise en page. Ce livre se concentre sur son art sacré. Un précédent ouvrage, plus luxueux mais moins diffusé, avait été publié il y a deux ans aux éditions de l’Amateur. Celui-ci s’intéressait surtout aux premières années de Touret, lorsque, au sortir de la guerre, ce peintre s’était fait ébéniste et sculpteur. Dans un village de la Beauce, il avait dirigé Les Artisans de Marolles, une coopérative renommée pour sa production de meubles et d’objets.