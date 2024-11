L’attachement d’Alex pour Carlo est tel qu’il parle aussi de lui à ses camarades ! "Au moment de célébrer son anniversaire, nous avons fait un gâteau avec la photo de Carlo Acutis dessus", raconte sa maman. "Il en a aussi profité pour raconter à ses amis l’histoire de Carlo. C’est un témoignage très important qu’il leur donne, surtout à cet âge là !" Et Maria Espinosa de poursuivre : "Alex s'est aussi déguisé en Carlo Acutis lui-même le jour de la Toussaint !" Mais Alex ne s'arrête pas là et souhaite s'engager auprès des pauvres, à l'exemple de Carlo Acutis. "Il a l'intention de construire un abri pour les pauvres et veut leur apprendre un métier pour qu'ils puissent trouver un emploi", confie sa mère. Pour l'instant, il met de l'argent de côté, et lorsqu'il en reçoit, comme lors de son anniversaire, il leur achète des choses", ajoute-t-elle.