Né en 1920, le père Thomas avait été ordonné en 1957 et avait dédié sa vie entière au diocèse d'Auchi dans différentes paroisses. Décrit comme un homme fervent par Mgr Dunia, il a aussi marqué l'esprit des autorités civiles de son pays, à l'image de l'ancien gouverneur de l'État d’Edo, Godwin Obaseki, qui a tenu à exprimer son admiration pour le plus vieux prêtre du Nigeria. "C’était un prêtre dévoué et compatissant qui a œuvré à la croissance de la foi chrétienne et au développement de sa communauté", s'est ainsi exprimé l'ancien gouverneur sur X. "Il est resté une source d’inspiration pour beaucoup et un modèle vers lequel beaucoup de jeunes se tournaient", devenant un "témoignage brillant des vertus de la foi, de l'humilité et de la dévotion". Promouvant "la paix et le développement" dans sa région, le père Thomas était un "modèle d'humilité sacerdotale" et un "fervent défenseur des valeurs chrétiennes", a de son côté témoigné le sénateur de l'État d’Edo, Adams Oshiomhole.