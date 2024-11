Les audiences du Pape seront désormais traduites en chinois

Actuellement, ces traductions, effectuées par des employés du Vatican, sont proposées en six langues, outre l'italien, qui est la langue officielle : le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le polonais, et l'arabe. L'arabe est la dernière langue à avoir été ajoutée de façon permanente par Benoît XVI le 10 octobre 2012. Occasionnellement, des langues peuvent être ajoutées pour répondre à une occasion spéciale, par exemple la présence d'un groupe de pèlerins parlant une autre langue – on a ainsi entendu les traductions en ukrainien et en slovaque récemment.