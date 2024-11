Tout commence pour Holly Pierlot, mère canadienne de cinq enfants, par un burn-out maternel un 1er janvier. Elle se sent à bout, isolée et incapable de poursuivre le rythme quotidien de l’école à la maison et de la gestion des tâches ménagères. C’est décidé, elle va renvoyer ses enfants à l’école. Son époux la convainc toutefois de prendre une semaine de réflexion pour discerner que Dieu veut lui dire. Elle se met à prier… et change effectivement d’avis ! Elle comprend lors d’une homélie que ses "petits efforts de rien du tout", ses "cinq pains et ses deux poissons", selon l’expression tirée du récit évangélique de la multiplication des pains (Mt 14, 13-21), sont bénis par le Christ, et qu’Il va lui-même pourvoir aux besoins de sa famille.