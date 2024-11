Boualem Sansal, un innocent à défendre

Mais, à l’heure où nous écrivons, Boualem Sansal a été injustement emprisonné à Alger. En cet instant, il n’est donc pas à nos yeux un athée qu’on aimerait convaincre de ne pas parler indistinctement de “la religion” quand il rit d’un pouvoir absurde et tyrannique (voir l’exergue de son roman 2084). Non. Il est un innocent à défendre et un écrivain à écouter plus que jamais, y compris quand un de ses personnages ironise sur l’irénisme possible d’un certain christianisme : “Si les envahisseurs ont pris la ville, il faut que tu ouvres les yeux, regarde-les comme ils sont, des envahisseurs qui viennent t’égorger, et non comme des amis chaleureux qui veulent t’initier à la nouvelle Fraternité. Penses-y avant de tendre la joue.”