Prenons le point sensible de la sécularisation tournant à la déchristianisation. Celle-ci est un fait avéré, établi par des statistiques et analysé par des sociologues et autres observateurs des mœurs et de la culture. Mais on ne peut raisonnablement guère en conclure à davantage qu’une baisse sensible de l’incitation du milieu à l’adhésion de foi — c’est-à-dire un effilochement sous nos climats du conformisme religieux. C’est une évolution qui apparaît liée au développement de l’autonomie des individus, elle-même promue par le progrès de la sécurité et même du confort, lesquels stimulent l’étalage des états d’âme et offrent, à défaut de véritables libertés, toujours plus de possibilités.