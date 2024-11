À l’instar du granit de Bretagne, de la dentelle de Calais ou de la faïence de Moustier, bientôt, ne pourront s’appeler "santons de Provence" les seuls santons fabriqués… en Provence ! Une manière, pour les santonniers locaux, de lutter contre la concurrence des santonniers qui fabriquent à l’étranger. En 2016, le monde des santons est en émoi. Les santonniers "locaux" découvrent que certains de leurs confrères font fabriquer leurs santons en Tunisie, avec des coûts de production évidemment plus bas. Une concurrence qu’ils jugent déloyale et surtout qui met en péril un savoir-faire qui se transmet de génération en génération au sein d’entreprises bien souvent familiales. Si le secteur reste de niche, il génère néanmoins plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année, selon l'Union des Fabricants de Santons de Provence (UFSP), avec un million de pièces vendues à environ 500.000 clients. Une activité qui repose sur 150 entreprises, majoritairement familiales et rurales qui emploient près de 700 personnes en Provence.