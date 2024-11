Mais ce serait surtout une “trahison de leur vocation originelle” qui sont d’être des lieux ouverts et accessibles à tous et qu’en faisant payer l’entrée de Notre-Dame de Paris, cela en ferait “une attraction” et non plus un lieu de prière et de rencontre avec Dieu. Les églises gardent en effet une place importante dans l’évangélisation, puisque selon une étude de la CEF un tiers des catéchumènes français déclarent que le patrimoine religieux leur avait donné “envie de connaître la foi”. Mais ce débat est surtout celui de la place du patrimoine religieux en France aujourd’hui. Avec d’un côté, l’Église, pour qui ces édifices sont des lieux de prière et de rencontre avec Dieu. Et en face, l'État, qui n’arrive plus à entretenir les églises dont il a la charge et qui cherche à en tirer profit, considérant les sanctuaires affectés au culte catholique comme des châteaux ou des musées. Et vous qu’en pensez-vous ? Dites-le nous en commentaire.