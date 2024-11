Tons doux, style baroque, en bois… Cette année, les crèches sont chaleureuses !

Si les crèches 2023 faisaient dans la sobriété, avec un net penchant pour le blanc et des lignes épurées voire minimalistes, la tendance 2024 est bien plus chaleureuse et lumineuse. Jeux de lumière, tons doux, retour en grâce des crèches italiennes avec leur style baroque et leurs étoffes chatoyantes… Cette année, les crèches sont fabuleusement chaleureuses ! Les classiques santons de Provence tiennent toujours le haut du pavé. Mais les santonniers rivalisent d’inventivité de telle sorte que les crèches provençales revêtent aujourd’hui des styles différents, alliant respect de la tradition et recherche de modernité. Depuis quelques années, les santons aux couleurs vives laissent la place à des figurines aux couleurs beaucoup plus douces, ou plus claires. Arterra est le premier santonnier à jouer avec la matière et à laisser apparaître la couleur naturelle de l'argile avec sa collection de santons "Blancs", utilisant seulement des camaïeux de blanc, beige et doré. Dans cette même quête de douceur, les ateliers Carbonel ont sorti, en 2021, une collection "Pastel", proposant une quarantaine de nouveaux sujets aux couleurs tendres.