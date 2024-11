Comment combattre en nous les trois “convoitises” du monde ?

Nous n’avons presque rien dit de Dieu au sujet de ces trois convoitises. C’est pourtant Lui qui permet d’en saisir la dangerosité et de les contrecarrer. La foi permet en effet de surmonter l’égoïsme car elle sait que Dieu pourvoit à nos besoins et nos désirs légitimes. Ensuite, la pensée de Dieu en nous surmonte la curiosité en nous enseignant que le savoir suprême dérive de la Révélation que Dieu fait de Lui-même. Or, il n’est pas de meilleure connaissance des êtres et des choses que cette révélation divine, que de les envisager, grâce à l’Esprit, dans le mystère de leur création par le Créateur. Le contraire de la convoitise des yeux, de la connaissance par soi, consiste à connaître notre prochain "en Dieu", c’est-à-dire à reconnaître le mystère inscrit en lui — mystère qui sera pour nous source d’émerveillement et de louange. Quant à l’orgueil, la foi en dégonfle la baudruche en nous faisant prendre conscience que nous ne sommes que des créatures dépendantes du Créateur pour tout ce que nous sommes et faisons.