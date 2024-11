C’est le deuxième sens de la phrase de Jésus à Pilate: "Ma royauté n’est pas d’ici" (v. 36b). Nous ne voulons pas nous servir de ces armes, car nous savons qu’elles ne sont pas de Dieu. Et le royaume de Dieu ne peut advenir qu’avec les armes de Dieu, les moyens de Dieu. C’est pourtant tentant de nous servir des armes des hommes, car elles sont efficaces, elles ont fait leurs preuves, elles sont plus efficaces que les paroles doucereuses des curés qui n’ont aucune prise sur la réalité. Elles sont efficaces, si efficaces qu’elles peuvent établir le royaume de Satan sur terre et qu’en même temps, elles peuvent détruire les cœurs. Car c’est la tactique du diable de commencer par te donner les armes pour régner sur le monde ; il te fait miroiter, le succès, la richesse, la gloire (et parfois même, il te les donne). Pour cela, il te susurre à l’oreille "utilise mes armes", et c’est ainsi qu’il règne sur ton cœur. Si Dieu veut régner sur la terre, on se dit que c’est un énorme échec : il suffit d’allumer nos télévisions pour nous en rendre compte, Dieu ne règne pas sur terre.