Saint Colomban, l’autre père des moines de l’Occident

Après d’excellentes études, Colomban, tiraillé encore entre l’appel du monde et celui de Dieu, consulte une recluse de Carlow qui, frappée de sa beauté, lui enjoint de "fuir" pour échapper aux tentations de la chair. Il décide alors de se rendre en Ulster, chez l’abbé de Cluain Inis, poursuivre ses études avant de se consacrer à Dieu. C’est compter sans sa mère qui, au désespoir de son départ, se couche en travers du seuil de leur maison. Sanglotant, Colomban lui passe sur son corps et s’enfuit. Première et spectaculaire rupture avec les affections les plus naturelles. De Cluain Inis, Colomban, ensuite, se rend à Bangor, monastère gigantesque où les vocations, en dépit d’une règle d’acier, affluent de toute l’Irlande. On y prie sans cesse, mange à peine, ne dort presque pas, travaille et étudie jusqu’à tomber d’épuisement, mais l’on y forge des saints. Colomban y est comme un poisson dans l’eau, un temps au moins.