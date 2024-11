Patrice, Valérie, Marie-Amélie et Ghislaine pèlerinent au rythme de l’escargoline

"Grâce à l’expérience de Marie-Amélie qui nous a recommandé la meilleure marque de chaussures et de chaussettes, nous partons chaque année sans entraînement particulier en amont, et sans aucune ampoule pendant trois semaines", se félicite Patrice, seul homme de l’équipage depuis deux ans, Christian ayant eu des problèmes de dos. Les septuagénaires vivent ces trois semaines, pourtant sportives et engageantes, avec cette escaroline de 70 kilos à diriger et l'âne à gérer, comme une "bouffée d’air frais". "On rentre reposé et apaisé", confie même Ghislaine, malgré les 20 kilomètres par jour, le confort relatif, les montées et les passages difficiles à gérer. "C’est une aventure qui nous touche tous de façon personnelle et particulière, et que nous ne ratons pour rien au monde chaque année", ajoute Marie-Amélie, particulièrement frappée par l’amour que Patrice porte à Valérie, qui elle-même ne se plaint jamais, et a toujours le sourire aux lèvres. "On le fait pour elle, avec elle et grâce à elle". "Je vis mon rêve, c’est extraordinaire", ajoute pudiquement Valérie.