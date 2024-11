Elon Musk est capable de s’émouvoir !

Le commentaire est sobre et la vidéo dure à peine plus d’une minute et 30 secondes. Elon Musk, créateur de Space X, de Tesla et depuis peu à la tête d’une "commission à l'Efficacité gouvernementale", a partagé le 21 novembre sur X une vidéo où l’on voit l’intérieur de Notre-Dame accompagnée du commentaire "Notre-Dame restaurée". L'origine et l'authenticité de cette vidéo sont inconnues. Mais elle donne une idée du choc esthétique que devrait provoquer les premières images de l'intérieur restauré de Notre-Dame de Paris : Une blancheur inédite, des volumes que l’on avait oublié, des couleurs chatoyantes et une croix resplendissante, il n’en fallait apparemment pas plus pour émouvoir – un peu – l’homme le plus riche de la planète.