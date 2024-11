Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, ne plaisante pas avec les traditions. La preuve en images ! Ce dimanche 17 novembre, à saint Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), le Limousin célébrait La Quintaine 2024. Cette fête régionale célébrée depuis le XVe siècle met à l'honneur saint Léonard, qui n'est autre que le saint patron de la ville. Avec saint Martial, il partage la double charge de protecteur de la région limousine, et de saint patron des prisonniers ! Raison pour laquelle, chaque année, les habitants de la ville portent en procession une petite prison de bois nommée "Quintaine" après une messe dans la collégiale. Bénie par Mgr Pierre-Antoine Bozo, elle est ensuite hissée en haut d’un poteau sur la place de Libération. Place alors à un étrange ballet équestre... La Quintaine doit être attaquée et détruite par des cavaliers à la course, armés de bâtons de bois appelés “quillous”. Parmi ces fiers cavaliers se trouvait Mgr Bozo lui-même. Manifestement très à l'aise sur son destrier, Mgr Bozo n'a pas hésité à donner des coups à la Quintaine.