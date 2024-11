Inviter des proches ou des voisins à se joindre à nous à la messe, discuter en arrivant et en sortant de l’église ou encore développer les activités au sein des communautés paroissiales contribuent ainsi à "fidéliser" les catholiques. Et même plus : le rapport encourage les églises à célébrer les nouveaux venus et communiquer sur la croissance de la paroisse dans la mesure où les catholiques ont tendance à s’investir davantage dans l’Église et sont plus disposés à inviter de nouvelles personnes lorsque la communauté d’une paroisse est dynamique et en croissance. Une croissance à laquelle chaque fidèles est invité à participer à son niveau en souriant, en accueillant et en témoignant !