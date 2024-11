Trois étapes concrètes pour apprendre à pardonner

Peut-être êtes-vous le genre de personne qui ne garde pas de rancune et qui est très indulgente avec les autres… ou au contraire, vous êtes de ceux qui ont de grandes difficultés à tourner la page et vous ne savez pas comment dépasser les blessures du passé. Lorsque le ressentiment et le manque de pardon surgissent régulièrement dans votre vie et pèsent sur votre cœur, il est temps d’agir. Le pardon ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite du temps, de la persévérance et un vrai travail intérieur. En effet, il est fréquent de devoir pardonner plusieurs fois la même personne, car les blessures qu’elle a causées peuvent ressurgir et se raviver. Voici trois étapes concrètes pour avancer sur le chemin du pardon et libérer votre cœur :