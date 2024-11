Huit choses à savourer quand on a des enfants en bas âge

Avoir des enfants en bas âge n’est pas de tout repos. Entre leurs crises de colère, leur lenteur légendaire quand il s’agit d’aller à l’école ou à la crèche, leurs pleurs nocturnes et leurs réveils matinaux, ils donnent souvent du fil à retordre à leurs parents. Cependant, en prenant un peu de recul et en savourant le moment présent, il y a tant de choses à célébrer à cette période de leur vie ! Une petite perle lâchée en toute innocence gomme ainsi en quelques secondes la crise pour une banane qui n’a pas été épluchée comme l’enfant l’entendait. Et que dire des moments passés à lire des histoires sur les chevaliers ou les licornes magiques ou encore les jeux de sociétés intemporels qui ramènent les parents en enfance ? Avec une touche d’humour et une bonne dose de patience, voici quelques petits bonheurs à savourer quand on a des enfants en bas âge.