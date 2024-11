Que signifie Pantocrator ?

Parfois sa dignité sacerdotale est indiquée par une étole verte, sa royauté par l’auréole ornée de bijoux et son caractère prophétique par le livre ouvert. En raison de sa double nature divine et humaine, il porte une robe rouge réhaussée d’or (symbole de la nature divine), sur laquelle est posé un manteau bleu (symbole de l’humanité). Sa main droite, avec le pouce, l’annulaire et l’auriculaire joints, symbolise celui qui, avec autorité, impose le silence car lui seul, prophète et maître, parle. Sa parole est son livre ouvert tenu de la main gauche. Dans certaines représentation du Christ Pantocrator comme celui de Cefalù, en Sicile, réalisé en 1131 et 1148, le livre est ouvert à la page Jn 8, 12 : "Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie."