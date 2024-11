Le grand retour des patronages

Un lieu de vie, c’est aussi ce qui définit le patronage Saint Mayeul à Mâcon, créé en 2023 et dont les effectifs ont plus que doublé en un an, passant de 40 enfants en 2023 à 85 enfants en 2024. "Ce qui me tient à cœur, c’est que le patronage soit d’abord un lieu de paix, de sécurité, de gratuité", confie le père Ludovic Bard, prêtre du diocèse d’Autun et aumônier du patronage, qui a fait ses armes lors de ses six années passées au Bon Conseil, à Paris. "L’une des choses les plus belles, au patronage, c’est que nous sommes une grande famille." Une grande famille composée d’adultes, de sensibilités ecclésiales parfois très différentes, d’adolescents et d’enfants qui cheminent ensemble pour grandir dans la vie chrétienne. À Mâcon, le patronage vise en premier lieu les enfants du catéchisme. "Une heure de catéchisme par semaine, ce n’est pas beaucoup, d’autant plus si l’enfant n’entend pas parler du Christ à l’école ou à la maison. Le catéchisme ne débouche pas sur une vie de foi. Sans compter qu’après la première communion, les enfants se volatilisent ! En apprenant à un enfant à prier, à vivre en chrétien, le patronage offre la possibilité de faire grandir la foi, de l’approfondir."