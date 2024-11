C’est en rouge, couleur du sang des martyrs, que les églises et bâtiments emblématiques de plusieurs pays vont être éclairés entre le 17 et le 22 novembre. En France, ce seront Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur de Montmartre, la basilique de Lourdes et des dizaines d’autres qui s’habilleront de ces couleurs pour rappeler le sort des chrétiens persécutés à travers le monde et que l’Aide à l’Église en détresse (AED) entend mettre au cœur de l’actualité. Mais au-delà de ces sanctuaires illuminés c’est bien la “Nuit des Témoins” qui est le cœur battant de ce rendez-vous. Chaque soir va se tenir dans une ville différente de France une veillée, ponctuée de témoignages, de chants et de méditations sur les fruits du martyre et au cours de laquelle sont égrenés les noms des chrétiens tués dans l’année : "Cela fait quinze ans que nous cherchons des témoins disponibles pour nous raconter leur quotidien émaillé de violence mais aussi d’espérance", confie l’organisation à Aleteia.