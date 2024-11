Le pain, cette nourriture biblique au cœur de l’humanité

Nourriture terrestre, le pain sait aussi devenir nourriture spirituelle lorsqu’il prend la forme d’une offrande divine ainsi que le souligne à de multiples reprises la Bible notamment au Livre du Lévitique qui en fixe les prescriptions rituelles de manière très stricte : "Lorsque tu apporteras, comme présent réservé, une offrande de céréales, une pâte cuite au four, elle sera de fleur de farine en gâteaux sans levain, pétris à l’huile, ou en galettes sans levain, frottées d’huile" (Lv 2,4). La pureté non seulement de la farine, mais également de sa préparation importait, ce qui excluait tout levain et miel qui l’auraient rendu impropre. Le rituel des pains d’oblation deviendra essentiel dans la religion juive et les fêtes des azymes (hag hamatzot lors de Pessa’h), de la moisson (Chavouot), puis des récoltes (Souccot), accordent encore de nos jours une grande importance au pain symbolique, renforçant ainsi l’Alliance avec Dieu.