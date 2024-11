Le monde invisible est-il plus réel que le monde visible ?

Une fois admise l’existence de cette réalité invisible, la question se pose de savoir si celle-ci est plus réelle que le monde objectif, matériel, que nous pouvons voir, toucher, calculer, etc. À première vue, un chrétien pourrait concéder à la limite que ces deux ordres de réalité sont aussi réels l’un que l’autre, même si leurs étendues et leur mode d’être sont différents. Mais est-ce vraiment ce qu’enseigne la foi ? Cette dernière ne nous révèle-t-elle pas plutôt que le monde divin est celui sur lequel nous pouvons nous appuyer au milieu des tribulations de l’existence, et donc qu’il est plus fiable, plus consistant que le monde qui nous entoure ? Et si ce monde divin, avec ses anges, ses saints et Dieu Lui-même, est plus solide, plus fiable que le monde d’ici-bas, n’est-ce pas parce qu’il est finalement plus réel que le monde du devenir, en perpétuel changement, sans assises stables, dans lequel nous évoluons présentement dans notre condition mortelle ? En nommant à d’innombrables reprises Dieu comme "le Rocher", les psaumes ne nous enseignent-ils pas qu’Il est bien plus consistant pour le croyant — Lui qui est l’invisible par nature, l’Invisible en personne — que tout le monde extérieur qui l’entoure ?