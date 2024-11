Art et patrimoine : le vandalisme florissant

Le constat du mendiant ingrat est toujours d’actualité car le désir d’être en conformité avec son temps prime sur l’amour du Beau et le respect des héritages reçus. Comme le prophète Jérémie, il y a de quoi pleurer sur les ruines, d’autant plus lorsque les vandales arguent de leur bon droit et de leur ouverture au monde pour contrer ceux qui s’opposent à leurs choix et décisions arbitraires. La destruction est d’ailleurs érigée sur le piédestal de ce qui fut, en d’autres temps, l’art. Cet exemple récent vu sur Instagram parle de lui-même : "Quand Michelangelo Pistoletto détruit son Metrocubo d’Infinito sur la scène de l’audito... Sculpture neutre de six miroirs ficelés et tournés vers l’intérieur, dont on ne peut qu’imaginer les infinis reflets, Metrocubo d’Infinito concentre les préoccupations de Michelangelo Pistoletto sur les potentialités physiques du miroir et ses allusions mystiques."