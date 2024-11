Peut-on se faire enterrer chez soi ?

Plusieurs règles sont à respecter : il faut avoir l'accord du propriétaire du terrain si ce dernier n’est pas le défunt. Le Code général des collectivités territoriales indique également que l’inhumation ne doit pas avoir lieu dans une propriété privée située dans une agglomération, une ville ou un bourg et à moins de 35 mètres de distance des premiers voisins. Puis, il faut solliciter l'avis d'un hydrogéologue, en s’adressant à l'Agence régionale de santé (ARS), afin de vérifier si le lieu choisi est éloigné de toute nappe phréatique et si le terrain est assez fiable. Par ailleurs, le monument funéraire érigé sur le terrain privé doit respecter les réglementations qui encadrent les sépultures des cimetières communaux. En vertu du Code pénal, il ne doit pas non plus être possible de déplacer ou de détruire la tombe. La famille a néanmoins la possibilité de déplacer le corps du défunt enterré dans une propriété privée à condition qu’elle lui fournisse une sépulture décente comme définie dans le Code général des collectivités territoriales.