[VIDÉO] De nombreuses églises de France illuminées en rouge

Du 17 au 22 novembre, de nombreuses villes vont s'illuminer en rouge partout dans le monde, et notamment en France. Qu'est-ce que cela signifie ? On vous en dit plus sur l'événement organisé par l'Aide à l'Église en Détresse cette année : la #RedWeek !

Vous avez déjà vu des églises illuminées en rouge ? Avec des gens qui prient dedans ? C’est la #RedWeek ! Organisée par l’Aide à l’Église en Détresse (AED), la #RedWeek est une semaine consacrée aux chrétiens persécutés dans le monde. L'objectif ? Prier pour les chrétiens persécutés et écouter leurs témoignages de vie pour comprendre leurs souffrances.

Cette année, du 17 au 22 novembre, plus de 20 pays participeront à l'événement. À cette occasion, de nombreuses églises et cathédrales, y compris Notre-Dame de Paris, seront illuminées en rouge, couleur du martyre. Parmi ces villes, Ajaccio, Rennes, Versailles, Bayonne et Paris accueilleront également “La Nuit des Témoins”, un temps de témoignage pour comprendre les conditions de vie de chrétiens persécutés dans leurs pays. Joignez-vous au mouvement de prière pour tous nos frères chrétiens persécutés !