"Avant chaque mystère, nous leur demandons s’ils peuvent se souvenir de ce qui se passe sur l’image. Plus nous récitons chaque mystère, plus ils se souviennent des détails", racontent les deux parents dans leur post. Ainsi, leurs enfants découvrent la vie de Jésus, et cela leur permet d’avoir un point de mire utile au milieu des distractions naturelles de la prière que peuvent avoir les plus petits. Le couple, qui ne cache pas que certains de leurs enfants finissent malgré tout par parler et jouer pendant la prière ou avoir des crises de colère de temps en temps, est pourtant ravi de voir comment un simple changement dans leur routine a fait toute la différence dans le plaisir de leur temps de rosaire en famille. "C’est génial ! Continuez à enseigner la foi à vos enfants, surtout quand c’est difficile – et faites preuve de créativité. Cela en vaut vraiment la peine", concluent-ils. De quoi donner envie à tous les parents de tester cette méthode !