Si vous vous trouvez dans la position délicate de devoir arbitrer entre votre conjoint et votre adolescent, sachez que ce n’est pas un cas isolé. De nombreux parents se trouvent dans cette situation difficile, à devoir équilibrer entre leur loyauté envers leur conjoint et leur amour pour leur adolescent, tout en essayant de maintenir l'harmonie à la maison. Pourtant, être spectateur de ces conflits peut être vraiment décourageant. Ces tensions, si elles ne sont pas gérées, risquent d’affecter non seulement la relation entre votre mari ou votre femme et votre ado, mais aussi votre propre couple et l’unité familiale.