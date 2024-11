Au moment du deuil, notre père éternel

On n’aimerait n’avoir à dire ou à entendre que des discours de mariage, mais l’heure des oraisons funèbres arrive toujours. Qu’elles soient solennelles ou parodiques, elles aiment signaler notre cécité trop humaine devant l’évidence de la fin. Au XVIIe siècle, Bossuet le notait dans son Sermon sur la mort : "On n’entend dans les funérailles que des paroles d’étonnement de ce que ce mortel est mort. Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui a parlé, et de quoi le défunt l’a entretenu ; et tout d’un coup, il est mort. Voilà, dit-on, ce qu’est l’homme ! Et celui qui le dit, c’est un homme ; et cet homme ne s’applique rien, oublieux de sa destinée ! Ou s’il passe dans son esprit quelque désir volage de s’y préparer, il dissipe bientôt ces noires idées ; et je puis dire, Messieurs, que les mortels n’ont pas moins de soin d’ensevelir les pensées de la mort que d’enterrer les morts mêmes." Dans leur lucidité frisant l’humour noir, les mots de Bossuet nous offrent un dessillement salutaire, mais un peu amer.