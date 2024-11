Patrimoine : coup de pouce pour 100 “petites Notre-Dame”

Alors que tous les regards sont rivés vers Notre-Dame de Paris et s’apprêtent à (re)découvrir avec émerveillement la cathédrale reconstruite et rénovée, d’autres églises, en France, survivent avec difficulté et sont, pour certaines, en péril. En soutien au patrimoine religieux des villages, la Fondation du patrimoine a annoncé ce mardi 12 novembre avoir réuni 16,7 millions d’euros. Dans ce cadre, 6,6 millions d’euros vont être dirigés vers 100 “petites Notre-Dame” des villages et petites villes françaises. Une première dotation qui intervient symboliquement à quelques semaines de la réouverture de Notre-Dame de Paris dont les travaux ont été entièrement financés grâce à la générosité publique.