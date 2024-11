Comment le christianisme a combattu l’esclavage

Plus tard, à partir de la Renaissance, le retour de l’esclavage dans certaines colonies, et uniquement là, met en lumière un aspect méconnu de cette période : l’arrivée de mœurs plus païennes liée notamment à l’exaltation de l’Antiquité. Le développement de la mythologie en peinture et le retour d’une pensée plus esclavagiste dans les esprits en sont quelques-unes des conséquences. L’Église catholique aura bien du mal à combattre ce nouvel état d’esprit, d’autant plus qu’une partie de ses prélats, plus soucieuse de ses prébendes que du souci des corps et des âmes de ses fidèles, ne relaya pas les nombreuses condamnations romaines.