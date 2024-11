Cette vertu indispensable à la croissance spirituelle

Ces vertus sont un don gratuit du Seigneur qui, contrairement aux vertus cardinales, ne peuvent pas être acquises par un mérite ou un travail humain : « Elles sont infusées par Dieu dans l’âme des fidèles pour les rendre capables d’agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle » (CEC 1813). Ces trois vertus théologales sont la garantie de la présence et de l'action de l'Esprit saint dans les facultés de l'être humain. La foi permet au chrétien de croire en Dieu, à tout ce qu’Il a révélé et à ce que l’Église invite à croire. Par l'espérance, le chrétien aspire « au Royaume des cieux et à la Vie éternelle », en mettant sa confiance dans les promesses du Christ, en prenant appui sur sa volonté et sur le secours du saint Esprit (CEC 1817). Enfin, la charité permet d’aimer Dieu par-dessus tout, et son prochain comme soi-même. Pour saint Paul, la charité est la plus grande des trois vertus : « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité » (1 Co 13,13).