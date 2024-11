L’intelligence artificielle (IA) s’apprête à révolutionner la visite de la basilique Saint-Pierre de Rome, édifice fréquenté par 40 à 50.000 personnes chaque jour. Le Vatican a en effet annoncé le 11 novembre la sortie d’un nouveau site internet à destination des millions de touristes qui franchissent le seuil de la plus célèbre basilique au monde. Les visiteurs pourront aussi bientôt grimper jusqu’au bas de la coupole monumentale pour découvrir une exposition immersive sur l’histoire et le sens du monument. De la tombe de l’apôtre Pierre au sommet de l’immense coupole dessinée par Michel-Ange en passant par le gigantesque baldaquin du Bernin, toutes les strates et les chefs-d’œuvre de Saint-Pierre seront dès le 1er décembre à portée de clics des internautes, et ce dans une qualité exceptionnelle.