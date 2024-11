Saint Martin aurait alors commandé aux oiseaux de s’éloigner du fleuve et de se retirer dans des régions arides et désertes. "À l’instant tous ces oiseaux se rassemblent, et, quittant le fleuve, se dirigent vers les montagnes et les forêts, à la grande admiration de tous les spectateurs, qui voyaient Martin exercer son pouvoir, même sur les oiseaux", raconte son biographe. C’est ainsi que ces petits oiseaux auraient pris le nom du troisième évêque de Tours. La mort de saint Martin survient le lendemain, le 8 novembre 397, à Cande, après avoir réussi à réconcilier la paroisse. Aux prêtres qui l’entouraient et lui proposaient de changer de position sur son lit de cendres il répondit : "Laissez-moi, mes frères, laissez-moi regarder le ciel plutôt que la terre, afin que mon âme prenne plus facilement son essor vers Dieu." Il est enterré le 11 novembre 397. Son tombeau est exposé dans la crypte de la basilique Saint Martin à Tours.