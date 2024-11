Le compte à rebours du Vendée Globe

Ils sont quarante à avoir pris la mer et vont franchir la ligne de départ du tour du monde sans escale, sans assistance et en solitaire. Quarante légendes à écrire dans les pages d’un livre à transmettre aux générations futures : "quarante aventuriers, chacun son bateau, chacun sa course, chacun son cap, quarante histoires à raconter, quarante sources de respiration et d’inspiration" souligne, enthousiaste, Yannick Moreau, le maire des Sables d’Olonne. Quarante marins, au-dessus d’eux, drones et hélicoptères de toutes les télévisions retransmettant cet événement planétaire du plus grand stade du monde, la course de tous les superlatifs. « l’Everest des mers » qui va s’élancer des « Champs-Elysées de la mer ».