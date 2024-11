Quand vient le tour de Martin, ce dernier estime injuste de recevoir les largesses de l’empereur alors qu’il n’a plus l’intention de le servir. Il les refuse donc et en profite pour demander son congé : "Jusqu’ici, je vous ai servi, César ; permettez que je serve Dieu maintenant : que ceux qui doivent combattre acceptent vos dons ; moi, je suis soldat du Christ, il ne m’est plus permis de combattre." L’empereur entre dans une colère noire, l’accusant de couardise. Mais Martin, que le soupçon de lâcheté rend plus ferme encore, répond : "Si l’on attribue ma résolution à la peur et non à ma foi, demain je me présenterai sans armes devant l’armée ennemie, et au nom du Seigneur Jésus, armé du signe de la croix, et non du casque et du bouclier, je m’élancerai sans crainte, au milieu des bataillons ennemis." Julien le fait aussitôt conduire en prison, et ordonne de l’exposer le lendemain sans armes devant l’ennemi, selon ses désirs.