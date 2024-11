L’Église insiste régulièrement sur l’importance de la communauté et rappelle que chaque fidèle est un membre du corps du Christ. Mais cela ne signifie pas non plus que tout le monde participe de la même manière ou est appelé à la même fonction. "Tous les membres n’ont pas la même fonction. Certains membres sont appelés par Dieu, dans et par l’Église, à un service spécial de la communauté", peut-on lire un peu plus loin (CEC 1142). "Ces serviteurs sont choisis et consacrés par le sacrement de l’Ordre, par lequel l’Esprit saint les rend aptes à agir en la personne du Christ-Tête pour le service de tous les membres de l’Église. Le ministre ordonné est comme " l’icône " du Christ Prêtre. Puisque c’est dans l’Eucharistie que se manifeste pleinement le sacrement de l’Église, c’est dans la présidence de l’Eucharistie que le ministère de l’évêque apparaît d’abord, et en Communion avec lui, celui des prêtres et des diacres."