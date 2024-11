Un “Uber pour ados”, est-ce bien raisonnable ?

Cette fonctionnalité d'Uber qui existe déjà aux États-Unis et dans cinq pays européens met en avant le fait de libérer du temps aux parents. Et c'est d'ailleurs ce qu'apprécie Pauline, ravie de pouvoir laisser sa fille de 16 ans prendre un Uber lorsqu’elle rentre un peu tard d’un entraînement de tennis. Pour Florence, c’est aussi une bonne nouvelle : "Je me souviens de la fois où j’ai dû payer un taxi à mon fils de 14 ans car il devait se rendre rapidement à un rendez-vous médical à Toulouse et je ne pouvais pas l’y emmener retenue par une obligation professionnelle. Ça m’a coûté bien plus cher qu’un Uber !". Romain, 45 ans, voit aussi cette nouveauté d’un bon œil. "On confie bien nos enfants à une hôtesse dans un avion ou dans un train, alors je me dis que lorsqu'on confie son enfant à un chauffeur, il veille à ce qu’il arrive à bon port. Et maintenant qu’il y a le téléphone portable, on peut même suivre le parcours et être rassuré à l’arrivée en direct", explique-t-il. C'est une des promesses d'Uber : assurer la sécurité de tous les adolescents du début jusqu’à la fin de leur trajet tout en permettant à leurs parents d’économiser un temps précieux.