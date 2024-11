"À travers cette initiative, on veut promouvoir l’édifice et montrer que ces lieux vivent encore, se défend l’ancien recteur de la cathédrale Philippe Boyer, à l'origine du projet. Nous voulons faire un trait d’union entre l’agriculture et la culture. Nous faisons aussi travailler les producteurs et les artisans, c’est un projet qui réunit tout le monde”, ajoute-t-il. En plus de l’orgue de chœur, un autre projet, celui de la restauration du ciborium de la cathédrale, fait de bois doré est prévu grâce aux financements.