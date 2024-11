Trois parades pour garder le moral quand les enfants quittent le nid

Dans des vies professionnelles et familiales trépidantes, la priorité est généralement donnée à ceux qui crient le plus fort : le travail et les enfants ! Ainsi le couple est-il souvent la dernière roue du 5008 alors même qu’il devrait en être l’essieu. Au départ des enfants, il arrive de se retrouver face à face, en ayant l’impression de n’avoir rien d’autre à se dire que « Tu as eu les enfants au téléphone, aujourd’hui ? ». Oui, le temps est passé, on a pris quelques kilos, perdu quelques cheveux (on aimerait l’inverse !), mais cet homme ou cette femme qui nous a séduit il y a 20-30 ans a encore mille et une facettes à révéler, pour peu que nous réussissions à recréer un climat de bienveillance. C’est parfois difficile à la maison. Il existe de belles propositions pour revenir plus outillés : Fondacio, Vivre et Aimer, Aimer mieux du CLER Amour et Famille... Oser y aller, c’est se faire le cadeau de retrouver de la curiosité et de la joie en couple.