Pour sainte Élisabeth, jouer du piano est un moyen de rechercher Celui qu’elle appelle son grand amour, le Christ. Un jour, elle donne un conseil à une enfant, terrorisée de jouer lors d’une séance musicale : "Oublie tous ceux qui t’écoutent et crois-toi seule avec le Maître divin. Alors, on joue pour Lui avec toute son âme et l’on fait sortir de son instrument des sons pleins, à la fois puissants et doux… ", lui explique-t-elle. Si Dieu nous rejoint dans la profondeur de notre âme, pour sainte Élisabeth, la musique est un moyen de lui exprimer son amour.