Est-il juste de taxer les riches ?

Une fiscalité confiscatoire des revenus et patrimoines des plus aisés, telle qu’elle est réclamée par les députés du bloc de gauche, est-elle favorable ou non à une saine efficacité économique ? C’est une question qu’on peut se poser, comme catholique soucieux du bien commun et prenant au sérieux la doctrine sociale de l’Eglise. À partir de cette formulation, l’économiste pose le dilemme fondamental sous-jacent à nos débats récurrents : l’accumulation des profits entre les mains d’entrepreneurs à succès est-elle une bonne chose pour la prospérité générale ou est-elle forcément le symptôme d’une spoliation des plus fragiles ? Dans une tribune récente, Jean-Yves Naudet montre comment les trois lauréats du dernier prix Nobel d’économie répondent à cette question, en insistant sur l’importance d’institutions favorisant les droits de propriété, la liberté d’entreprendre et l’innovation. Mais les députés qui débattent du budget 2025 de la France ne semblent pas les avoir lus, et en restent souvent à des schémas caricaturaux.