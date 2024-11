En famille, entre amis, comment aborder les sujets difficiles ?

De nombreuses études ont démontré qu'une grande partie de la communication ne tient pas aux mots proprement dit. C’est plutôt avec le langage corporel et le ton de la voix que la communication se fait. Ces éléments peuvent représenter jusqu’à 90% de la communication. La prochaine fois que vous abordez une discussion sensible, n'oubliez pas de garder votre corps détendu et de prêter attention à votre voix. Essayez de dire les choses calmement, de vous exprimer clairement et, en même temps, de rester à l'écoute de la personne en face de vous. Maintenant que vous connaissez la bonne posture pour aborder des sujets délicats, voici quelques conseils pour vous préparer à ce genre de discussion.