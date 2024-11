Des diaconesses ? Pas si simple…

Il apparaît d’abord que la demande d’instauration d’un diaconat féminin s’inscrit dans le cadre profane d’une exigence d’égalité entre les sexes au sein des sociétés occidentales actuelles et, par retombée seulement, à l’intérieur de l’Église. Il convient ensuite de relever que, dans ce que l’on peut présumer être l’optique des féministes, quel que soit leur "genre", ce n’est probablement qu’une étape vers l’ordination à la prêtrise de femmes — dont on ne précise pas encore si elles pourraient, voire devraient, être mariées et même accéder à l’épiscopat —, avec en chemin, pour déblayer la voie, l’abolition de la règle du célibat presbytéral. Mais en attendant, s’il ne s’agit pas de se conformer docilement à une évolution des mœurs ambiantes et s’il importe avant tout de rester fidèles à ce qui a été historiquement établi par le Christ et continuellement vécu depuis dans l’Église avec l’assistance de l’Esprit Saint, il faut bien s’interroger d’une part sur ce qu’est exactement le diaconat, et d’autre part sur la pertinence, en ce qui le concerne, de la distinction entre homme et femme.