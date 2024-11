La parabole de Notre-Dame-de-La-Treille

Cette histoire de Notre-Dame-La-Treille est aussi une parabole éloquente et revigorante pour notre temps. La recherche de la perfection est devenue une course à l'échalote obsessionnelle où d'aucuns seraient presque prêts à perdre jusqu'à leur âme pour être reconnus impeccables et parfaits. Il faut sans arrêt "être au top" en tout et sur tout, si on veut correspondre aux canons de la mode, de la rentabilité économique et aux sirènes médiatiques et publicitaires qui promettent monts et merveilles à qui réussit la prouesse d'être infaillible, sans défaut et même transparent par-dessus le marché. Nous vivons sous la double dictature permanente de la transparence et de la performance érigées en standards de beauté et de réussite. "Parfait !" est d'ailleurs devenue à notre insu l'expression familière par laquelle nous donnons notre satisfecit à quelqu'un. Cette mode langagière est un effet symptomatique de notre quête effrénée de complétude, de notre soif illusoire de perfection.