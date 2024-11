Le Catéchisme décrit la bénédiction comme une prière qui "exprime le mouvement de fond de la prière chrétienne : elle est rencontre de Dieu et de l’homme ; en elle le Don de Dieu et l’accueil de l’homme s’appellent et s’unissent. La prière de bénédiction est la réponse de l’homme aux dons de Dieu : parce que Dieu bénit, le cœur de l’homme peut bénir en retour Celui qui est la source de toute bénédiction" (CEC 2626). Le Notre-Père contient des bénédictions de ce type lorsque nous disons "que ton nom soit sanctifié". L'adoration est étroitement liée à la bénédiction et le Catéchisme la décrit comme "la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Elle exalte la grandeur du Seigneur qui nous a fait (cf. Ps 95, 1-6) et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal" (2628).