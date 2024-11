À la Saint-Hubert, la prière du chasseur

Ces témoignages de la foi d’hier sont nombreux et probants et l’on peut cependant se poser la question de l’opportunité de maintenir certaines traditions. Le chasseur d’aujourd’hui, souvent d’origine urbaine, pratique un sport et vit une passion pour découvrir ou redécouvrir les réalités de la nature, sans que le Bon Dieu y soit pour quelque chose, et l’on pourrait imaginer une fête de la chasse sans messe, sans prêtre et sans bénédiction. Mais s’il s’agissait d’une simple coutume célébrée autour d’une bonne table entre amis, la fête se perdrait faute de sens. L’attachement des chasseurs et surtout des veneurs à célébrer saint Hubert est une manifestation concrète de l’attachement à une tradition indissociable d’une piété populaire qui reste vivace comme le montrent la multiplication des pèlerinages, processions et autres formes ravivées d’une expression religieuse immémoriale.