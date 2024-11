Une demande en mariage devant le Saint Sacrement

Dans la vidéo, on voit les jeunes entrer dans une chapelle décorée de bougies et de pétales de roses. Ils sont accompagnés d'un violon. Matheus serre Laura dans ses bras, puis la conduit jusqu'au premier banc. Il lui tend un bouquet de fleurs. Il s'agenouille devant le tabernacle, montre à la jeune fille la bague de fiançailles et lui demande si elle veut bien devenir sa femme. Après quelques mots échangés entre eux et le "oui" tant attendu de Laura, la famille et les amis du couple entrent dans la chapelle pour féliciter les fiancés amoureux et heureux.