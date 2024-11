Les prêtres, en se réunissant et en prenant cette décision, se sont basés sur ce que disent les lettres de saint Paul aux Corinthiens : "Quand vous faites grâce à quelqu’un, je le fais, moi aussi ; et moi, quand j’ai fait grâce – si j’ai fait grâce en quelque chose – c’était à cause de vous sous le regard du Christ" (2 Co 2, 10). Ainsi, suivant les paroles de l’apôtre, les autorités ecclésiastiques de l’Église ont vu dans les indulgences plénières une manière de se racheter. "L'octroi des indulgences consiste non seulement à aider les fidèles à effacer les peines dues, mais aussi à les inciter à accomplir des œuvres de piété, de pénitence et de charité, notamment celles qui contribuent à l'accroissement de la foi et au bien commun", note saint Paul VI.